Aarts kan waterpolosters niet behoeden van uitschakeling op EK

Oranje keek al na 2,5 minuten tegen een 2-0-achterstand. Het was aan Laura Aarts, keepster van het Utrechtse UZSC, te danken dat het halverwege slechts 5-3 was voor de Spaanse ploeg. Nederland kwam terug tot 5-5, maar op voorsprong kwam Oranje nooit. In het laatste kwart werd het na 6-5 na het derde kwart snel 8-5, waarmee het duel zo goed als beslist was.