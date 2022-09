Live op Radio M Utrecht: IJsselmeervogels snakt naar overwinning, Spakenburg ontvangt verrassend FC Lisse

IJsselmeervogels moet het in Maassluis doen zonder Youssef Blel, Daniel van Son, Wessel Boer en Pim ten Have. Het kwartet is geblesseerd. En dan is Bradley Martis ook nog eens geschorst na zijn rode kaart van dinsdag. Trainer Gert Peter de Gunst heeft in Maassluis weinig keuze als het gaat om het opstellen van verdedigers.