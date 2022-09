KNVB mag Spakenburg-speler Maurice de Ruiter vervolgen

Bunschoten - De voetbalbond KNVB mag Spakenburg-speler Maurice de Ruiter tuchtrechterlijk vervolgen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald. De Ruiter had de zaak aangespannen omdat de bond hem wil straffen voor iets dat afgelopen zomer tijdens een bedrijventoernooi gebeurde. De aanvaller was van mening dat de KNVB niet mag oordelen over iets dat op een bedrijventoernooi is gebeurd. Van de rechtbank mag de bond dat wel, omdat in het toernooireglement stond dat er gespeeld werd volgens de richtlijnen van de KNVB.