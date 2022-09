Nick Viergever twijfelgeval bij FC Utrecht

Can Bozdogan was vorige week na deze op Fortuna de meest besproken speler van FC Utrecht, terwijl hij geen minuut speelde. Maar het was de Duitser die aan het warmlopen was toen er bij zijn voet vuurwerk ontplofte. "Ik was in eerste instantie wel een beetje in shock", zegt hij een kleine week later. "En ik was ook verbaasd. Maar ik weet ook dat het niet alle fans zijn, maar slechts een klein groepje."