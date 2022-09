Diede de Groot naar finale US Open, Jiske Griffioen verliest halve finale

De Groot was in de halve finale van de US Open met 6-2 en 6-1 te sterk voor landgenote Aniek van Koot. De nummer 1 van de wereldranglijst komt in de finale in New York haar eeuwige rivale Yui Kamiji tegen. De Japanse was met 6-1 en 6-3 te sterk voor Jiske Griffioen.