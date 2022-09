Sterk optreden Verschoor in kwalificatie op Monza

Benschop - Richard Verschoor is uitstekend gestart in het derde F2 weekend op rij. Na races in Spa en Zandvoort is het Formule 2 circus neergestreken in het Italiaanse Monza. De autocoureur uit Benschop klopte in de kwalificatie de 5e tijd wt hem in beide races uitzicht biedt op het podium.