IJsselmeervogels ontsnapt aan nederlaag in Maassluis: 'Door het oog van de naald'

Geheel tegen de verhoudingen in werd het zelfs 2-2. Invaller Kian Visser zorgde vier minuten voor tijd met een hard schot na een voorzet van rechts voor de gelijkmaker. Vogels-doelman Schaap sleepte het punt vervolgens over de streep met enkele fraaie reddingen in de extra tijd. "We mogen blij zijn dat we een punt hebben gehaald, want we zijn door het oog van de naald gekropen", reageerde Schaap. "Het is lekker als je je kan onderscheiden als keeper en uiteindelijk op 2-2 nog de bal uit het doel kan houden."