Sportlust ’46 versterkt zich Soufian Echcharaf

Woerden - Sportlust ‘46 heeft in Soufian Echcharaf de benodigde versterking op het middenveld gevonden. Echcharaf is een middenvelder die in ruim 40 duels voor De Graafschap speelde. Daarvoor speelde hij in de jeugdopleiding van FC Utrecht en Vitesse. De laatste jaren was hij actief in de Botola Pro, de hoogste voetbaldivisie in Marokko.