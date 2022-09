Twee Nederlanders in de Formule 1, maar dat gebeurde ook al in 1962

Voor Ben Pon liep het minder goed af, het was zijn debuut in de Formule 1, aangespoord door Godin de Beaufort. Ook Pon reed in een Porsche, het merk dat hij zelf importeerde in Nederland. Hij crashte in de tweede ronde in de bocht ‘Scheivlak’, werd uit zijn auto geslingerd en kwam in de bosjes terecht. Pon overleefde het ongeluk, maar zou daarna nooit meer in een Formule 1-auto stappen.