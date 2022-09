Nipte zeges Eemdijk en DHSC in vierde divisie

Heel lang stond die stand niet op het scorebord na rust. Vier minuten in de tweede helft was het namelijk Yannick Bouw die Eemdijk op 2-1 voorsprong zette. Hij schatte een verkeerde terugspeelbal goed in en schoof de bal in het doel. Ondanks meerdere kansen op de 3-1 bleef het bij 2-1.