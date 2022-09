Werk aan de winkel bij Kampong na verlies tegen promovendus

Kampong kreeg kansen via de strafcorner, maar zes pogingen leverden geen goals op. Aan de andere kant was het wel raak toen Jeske van Bavel de 0-3 binnentikte. Het slotakkoord was voor Kampong, dat via Madison Fitzpatrick de eretreffer maakte uit de tiende strafcorner die ploeg kreeg: 1-3.