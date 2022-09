Schaerweijde verliest ook tweede duel in de hoofdklasse

Schaerweijde was vorige week teruggekeerd in de hoofdklasse met een nederlaag. Oranje Rood had een kwart nodig om de verdediging van de Zeistenaren grondig te analyseren. In het tweede bedrijf sloeg het al snel toe. Jelle Galema bracht de stand op 1-0. Vrijwel meteen daarna zorgde Laurens Halfmann voor de tweede Eindhovense treffer.