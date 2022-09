Visscher boekt opnieuw succes met eindzege in dubbelspel in Marokko

Visscher, die onlangs haar eerste titel behaalde in het enkelspel op ITF-niveau, was met haar Finse partner Laura Hietaranta met 2-1 te sterk voor de Kroatische Mariana Drazic en de Russische Aleksandra Pospelova. Visscher en Hietaranta kwamen nog wel op een 1-0 achterstand in sets. De eerste set eindigde in 6-1. Vervolgens sloegen Visscher en Hietaranta zich naar de zege met 5-7 en 8-10.