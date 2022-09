Diede de Groot wint dubbeltoernooi US Open overtuigend

Oudewater - Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft het dubbeltoernooi van de US Open in New York op haar naam geschreven. De 25-jarige uit Oudewater en landgenote Aniek van Koot waren in de finale een maatje te groot voor de Japanse Yui Kamiji en Kgothatso Montjane uit Zuid-Afrika. De twee sets eindigden in 6-2.