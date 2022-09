Wayne Tessels kent goede generale richting 24 uurs race Bol d'Or

Tessels van het team Kawasaki begon op poleposition en behield die plek aan het begin. Zijn grote rivaal Toine Gierkink hijgde Tessels in de nek, maar Tessels behield de eerste plaats in de race over tien rondes. Tessels staat eerste in het klassement. Negen van de twaalf races zijn verreden. De eerstvolgende wedstrijd is op zaterdag 24 september.