Dost schiet FC Utrecht tegen Vitesse naar eerste thuiszege: 'Geen goede wedstrijd, maar bleven erin geloven'

Voor Van der Maarel was het zijn jubileumduel. Hij speelde zijn 350e wedstrijd in de hoofdmacht van FC Utrecht. "Volgens sommige zijn het er 350 teveel", lacht Van der Maarel. "Maar nee, het is een mooi aantal. Toen ik een kleine jongen was had ik dat nooit durven dromen. Het feit dat je het aantal haalt is weinig gegeven."