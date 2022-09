Hercules verliest nipt op bezoek bij promovendus TOGB: 'Op rem gespeeld'

In de tweede helft kreeg TOGB een paar goede mogelijkheden om de score uit te breiden. Doelman Pepijn Vonk hield Hercules in de wedstrijd. Echter was de ploeg van René van der Kooij aanvallend onmachtig en was het meeste balbezit voor de thuisploeg. In de slotfase kreeg Hercules iets meer grip en in blessuretijd via Waterink een grote kans op de gelijkmaker. Het bleef 2-1.