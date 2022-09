Tegenvallend Hoogland verliest van Meerssen: 'Schaam me kapot'

Er zijn pas drie wedstrijden achter de rug. Bruins denkt allesbehalve aan degradatie. "Ik durf een goede fles wijn te zetten op dat we niet degraderen. Ik snap dat degradatie leeft bij de buitenwereld. We hebben nog een paar weken nodig, maar de spirit zit er echt in. We zijn bekend als een club met een bepaalde mentaliteit. Vandaag was dat niet te zien. Er zullen bij de nabespreking harde woorden vallen."