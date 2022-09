Utrechtse topscorerslijst: Waterink alleen aan kop, Van der Linden meldt zich in klassement

Vorig seizoen was Fonville, inmiddels speler van Sparta Nijkerk, iedere week in de top van de Utrechtse topscorerslijst te vinden. Net als Spakenburg-speler Floris van der Linden. Het was dit seizoen nog even wachten tot hij zich meldde, maar nu staat de spits tweede met vijf treffers. Hij maakte woensdag een hattrick tegen Jong Volendam, zaterdag scoorde hij er één tegen FC Lisse.