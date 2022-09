Noren en Duitsers winnen in Utrecht

Bij het officieuze Europees kampioenschap King of the Court op het Jaarbeursplein in Utrecht slaagden Nieuwegeiner Robert Meeuwsen en zijn teamgenoot Alexander Brouwer er niet in zich voor de finale te plaatsen. Zij verloren een play-off voor een finaleplek van de Esten Kusti Nõlvak en Mart Tiisaar, de zilverenmedaillewinnaars van King of the Court Hamburg.