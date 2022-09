Spakenburg-speler De Ruiter reageert op beschuldigingen: 'Knap dat ze het allemaal na kunnen vertellen zonder letsel'

Omdat hij vindt dat de KNVB niet bevoegd is hem te straffen, spande De Ruiter een kort geding aan tegen de voetbalbond. Dat verloor hij, op basis van het feit dat op het toernooi de richtlijnen van de KNVB golden. "Maar ik vind nog steeds dat de bond mij niet mag schorsen." Dat gaat nu mogelijk wel gebeuren. "In de brief die ik kreeg staat dat de minimale eis zes maanden is. Dat kan ook meer worden, volgens mij niet minder. Maar ik vind dat ik vrijspraak hoor te krijgen."