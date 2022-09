Van de Zandschulp zakt dertien plaatsen

Van de Zandschulp haalde toen als qualifier de kwartfinales in New York. Daarin was de latere winnaar Daniil Medvedev uit Rusland te sterk. Van de Zandschulp behoorde nu tot de geplaatste spelers in New York, maar na een moeizame zege in vijf sets op de Tsjech Tomas Machac verloor hij van Corentin Moutet uit Frankrijk.