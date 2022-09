Niet de trainer maar de voorzitter van de TC weg bij IJsselmeervogels

Eerder lieten ook andere leden van de technische commissie weten niet langer beschikbaar te zijn. Dus moet de club op zoek naar een volledig nieuwe TC. Het samenstelling van die TC is de eerste taak van het nieuwe bestuurslid technische zaken Jaap Jan de Graaf. "Een aantal mensen zijn benaderd voor een rol en op dit moment is het even afwachten hoe zij daar zelf in staan. Stuk voor stuk zijn het echte clubmensen die graag wat voor de club willen betekenen. Hopelijk pakken zij de handschoen op en krijgen zij de kans om de rol met plezier te kunnen uitvoeren", besluit Van der Lugt, die de afgelopen 2,5 jaar voorzitter van de commissie was.