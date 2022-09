Jong FC Utrecht laat ADO ontsnappen

Nadat Julliani Eersteling een grote kans op de 2-0 had gemist kwamen in de laatste tien minuten eindelijk de kansen voor ADO, maar doelman De Keijzer bracht tot drie keer toe redding. De Utrechtdoelman was in de 89e minuut wel kansloos op een van richting veranderd schot van Nigel Owusu.