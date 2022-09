Door de Lens van Ankie: de cirkel is rond

Het is 9/11. Op zich natuurlijk reden voor wat extra oplettendheid. Toch geloof ik niet dat ik me zorgen hoef te maken. Op een paar verdwaalde ballonnen na zie ik geen direct gevaar in de lucht. De stemming is uitgelaten. Vrolijk. Gezellig is het juiste woord. Een beetje chaotisch, dat ook. Mensen krioelen langs de kades. Genietend van het on-nederlandse warme nazomerweer, waar we inmiddels stiekem ook wel een beetje recht op denken te hebben, na die lekkere, lange, lome zomer.