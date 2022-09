Kampong debuteert in vierde divisie met drie keer 0-0: 'Best uniek denk ik'

Nul tegentreffers in drie duels tegen de degradanten Hoogland en EVV, en thuis tegen Moerse Boys, is knap. "Verdedigend is het goed, en aanvallend eigenlijk ook wel. We schieten ze er alleen nog niet in", aldus Bruijnis. "Afgelopen zondag tegen EVV waren we het eerste half uur erg goed, daar ben ik echt trots op. Maar we hadden moeten scoren."