Live op Radio M: Hercules op eigen veld zonder puntenverlies

Vorig seizoen waren Hercules en Gemert twee van de honden die vochten om het kampioenschapsbeen, en OFC er mee heen zagen gaan. Hercules sneuvelde vervolgens in de eerste ronde van de play-offs tegen DVS'33. Gemert moest zijn meerdere erkennen in GVVV. In het nieuwe seizoen zijn de Brabanders, landskampioen bij de zondagamateurs in 2010, goed gestart.