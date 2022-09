'De gasten die in het stadion over de schreef gaan, zijn vaak ook de gasten die in de stad over de schreef gaan'

Utrecht - De problemen met fans in stadions zijn niet alleen een probleem van de voetballerij. Voormalig FC Utrecht-directeur Wilco van Schaik, tegenwoordig directeur bij NEC, trekt het probleem in Een Berg Sport bij RTV Utrecht breder dan alleen voetbal. "Acht van de tien die in het stadion over de schreef gaan, gaan ook in de stad over de schreef."