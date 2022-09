LIVEBLOG: FC Utrecht tegen NEC eindigt in 0-0

- Can Bozdogan keert terug in de basis van FC Utrecht. Verder is de opstelling ongewijzigd ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen Vitesse. Trainer Henk Fraser liet in aanloop nog open of Sean Klaiber en Nick Viergever gingen starten, maar zij zitten dus op de bank. Viergever was een twijfelgeval vanwege een blessure. Lees hier de voorbeschouwing op het duel.