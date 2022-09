Van de Zandschulp klopt Norrie en trekt stand gelijk in Davis Cup

Veenendaal - Tennisser Botic van de Zandschulp heeft de stand gelijkgetrokken in de ontmoeting met Groot-Brittannië in de Daviscup Finals (1-1). De Veenendaler versloeg in twee sets Cameron Norrie, de nummer 8 van de wereldranglijst: 6-4 6-2. De Brit Daniel Evans had eerder in twee sets gewonnen van Tallon Griekspoor.