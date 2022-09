GVVV nieuwe koploper na late zege op VVOG: 'Nog hoop te verbeteren'

"Een compliment naar VVOG, want we hadden heel veel moeite om druk op de bal te krijgen", blikt Vink terug op de wedstrijd. "Daardoor spelen we slordig en lijden we veel onnodig balverlies. We maken wel een goede 1-1, maar ik was zeer ontevreden over onze manier van spelen. We waren vlak voor rust beter, maar het was rommelig en niet goed. Punt."