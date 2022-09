Davis Cup: Nederland na winst Van de Zandschulp groepswinnaar

Nederland had zich in Glasgow met een 2-1-overwinning op Groot-Brittannië vrijdagavond al verzekerd van een plaats in de kwartfinales van de Daviscup. Het team van de Verenigde Staten was door die zege ook zeker van een plek bij de laatste acht. Nederland treft als groepswinnaar in de kwartfinales de nummer twee uit groep C. Dat is Duitsland of Australië. Die teams spelen zondag tegen elkaar voor de groepswinst.