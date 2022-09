Hekkensluiter Kampong blijft puntloos na verlies bij Hurley

In het derde kwart kreeg Kampong kansen op de aansluitingstreffer, via onder meer de eerste strafcorner. Echter was het Hurley dat weer het net vond. Gitte Michels verzilverde een strafbal in het vierde kwart. Kampong kreeg vervolgens meerdere strafcorners op rij. Eén daarvan werd benut door Luna Fokke. De Utrechtse dames creëerden nog meer strafcorners, maar het bleef bij 3-1.