Promovendus Kampong lijdt eerste nederlaag tegen AWC: 'Zat meer in'

Ondanks dat Visser historie schreef met zijn treffer, was hij niet blij na afloop. "Echt zonde dat de goal niks opleverde. Dat was de afgelopen wedstrijden ook zo. Toen zaten we er dichtbij, maar behaalden we niet het gewenste resultaat. Daar hebben we wel echt recht op en dat kan iedereen beamen. We beloonden onszelf vandaag niet."