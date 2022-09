Pessel & Boonen: 'Dat schot van Boussaid landde bij mij op het terras'

De afgelopen weken nam de onvrede over de resultaten bij Paul en Appie iets af en verlegden ze hun kritiek richting de catering en de te hoge prijzen in de Galgenwaard. Hoe invloedrijk de twee beroeps mopperkonten inmiddels zijn is gebleken, want prompt kwam FC Utrecht met een persbericht dat het beleid wordt aangepast. Vandaag gaan alle pijlen weer op trainer en selectie. Kijk zelf!