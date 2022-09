Door de Lens van Ankie: 'Kunde tot kunst verheven'

Provincie Utrecht - Je hoeft ergens zelf niet goed in te zijn om het talent bij een ander wel te herkennen. Als meisje van een jaar of tien was ik lid van de plaatselijke atletiekvereniging. Twee keer per week trainen en elke zaterdag een wedstrijd. Weer of geen weer, zomer en winter, reed ik zonder mopperen na het avondeten naar de sintelbaan. Alleen, op mijn fietsje. Daar was niets spannends aan. Dat deden al mijn vriendjes en vriendinnetjes.