Doelman Fons Mulder kent geen angst na drie kruisbandblessures: 'Ze moeten me eerder afremmen'

Het gebeurde vorig jaar op 31 oktober, in de uitwedstrijd tegen DEM in Beverwijk. "Ik wilde een bal wegtrappen en kreeg een klein tikje toen ik in de lucht was", haalt de doelman het moment terug. "Bij de landing voelde ik een knak en toen wist ik al gelijk dat het fout was." Dat Mulder het direct wist, is niet zo gek. "Het was de derde keer, dan heb je helaas de ervaring dat je weet dat het niet goed is."