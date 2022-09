GVVV en Hercules bekeren verder door late treffers

In het duel in de tweede voorronde van de KNVB Beker waren de grootste kansen in de eerste helft voor Sparta Nijkerk. In de rust besloot trainer Gery Vink van GVVV flink in te grijpen. Hij bracht Adnane, Veenhof, Maguire en Burgering in voor Latif, Grotenbreg, De Leeuw en Berenstein.