Jong FC Utrecht verliest oefenwedstrijd tegen FC Den Bosch

Uit de eerste aanval was het meteen raak voor de thuisploeg. Halilovic kopte al in de 2e minuut binnen. In de 10e minuut maakte Van Bakel (de man van de voorzet bij de openingstreffer) er 2-0 van. Hij kreeg na een snelle uitbraak de bal voor zijn voeten in de kluts. Jong FC Utrecht-doelman Gadellaa redde na een kwartier voetballen op een afstandsschot. In de rebound was hij kansloos op de inzet van Halilovic.