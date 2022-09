Live op de radio: IJsselmeervogels mist vijf verdedigers, koploper GVVV op bezoek bij ASWH

IJsselmeervogels-trainer Gert Peter de Gunst is niet te benijden. Voor de thuiswedstrijd tegen Katwijk mist hij vijf verdedigers. Daniël van Son, Wessel Boer en Pim ten Have waren al geblesseerd, en daar kwam deze week Kai Heerings bij. Bovendien is Bradley Martis op pad met de nationale ploeg van Curaçao. Dat de Vogels in het bekerduel tegen Hoek voor het eerst dit seizoen de nul hielden, zal vertrouwen geven. Maar Katwijk is geen Hoek.