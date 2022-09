Sjors Ultee: 'FC Utrecht heeft veel goeie spelers, maar nog geen goeie samenwerking'

De vraag is of het systeem van Fraser, eerst 5-3-2, later 4-4-2, het meest geschikte is voor de huidige selectie van FC Utrecht. Analist Gert Kruys vindt van niet. Hij verwijst daarbij naar de oefenwedstrijd die FC Utrecht deze week speelde tegen Ajax. Daarin speelde de ploeg met Maeda en Younes als vleugelaanvallers, en won met 2-1. "De eerste goal is een indraaiende voorzet van Maeda, en een goal van Brouwers. Die speelde in de rol die hij bij Go Ahead had, dat ligt hem veel beter."