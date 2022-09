Bart Hoolwerf wint eerste massastart van seizoen: 'Stap naar wereldtop zit er zeker in'

In de Elfstedenhal was Hoolwerf de snelste in een sprint van vier. Hij bleef Harm Visser nipt voor. De derde plaats was voor Louis Hollaar, sinds dit seizoen een ploeggenoot van Hoolwerf bij Reggeborgh. Evert Hoolwerf, de broer van Bart, eindigde in de finale in Heerenveen als elfde, vlak voor Wesly Dijs uit Soest.