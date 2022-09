Zegereeks Spakenburg ten einde na gelijkspel bij Scheveningen: 'Zonde'

Spakenburg-trainer Loenen had na afloop gemengde gevoelens over het eindresultaat. "We hadden eigenlijk die wedstrijd moeten winnen, maar zij missen die penalty. De eerste 45 minuten speelden we prima en gaven we niks weg. Het was één van de betere helften van dit seizoen. Die doe je eigenlijk een beetje teniet door de eerste tien minuten na rust. Dan krijg je zo'n tegengoal om de oren", aldus de oefenmeester.