IJsselmeervogels pakt tegen Katwijk een onverwachts verdiend punt: 'Trots op geleverde strijd'

Volgens De Gunst is het gelijkspel een terecht resultaat. "Dat vind ik echt. Dat is een heel groot compliment naar de boys", zegt De Gunst. "Dit was wedstrijd zeven. Volgens mij hebben we al vijf topploegen gehad. Het is nu aan ons om te laten zien dat we tegen de andere ploegen beter zijn. Ik denk dat het wel zo is. Ik heb er alle vertrouwen in."