Koploper GVVV overtuigt met zege in aanloop naar derby: 'Beste wedstrijd dit seizoen'

Trainer Gery Vink deelt de mening van zijn spelbepaler. "Over 90 minuten was het zeker onze beste wedstrijd. We begonnen eindelijk goed. We hebben de hele wedstrijd gedomineerd en speelden overtuigend, ook in het druk zetten. We waren de baas op het veld, dat willen we ook graag zijn. Hebben dat ook uitgestraald", vindt Vink.