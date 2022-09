Handbal Houten behoudt koppositie na winst bij Feyenoord

Op voorhand was de wedstrijd tussen Handbal Houten en Feyenoord in de derde speelronde een spannende. Beide ploegen hadden de eerste twee duels gewonnen. In de wedstrijd deden de teams weinig voor elkaar onder, maar het team van trainer Vladan Mijalkovic trok dus aan het langste eind. De voorgaande twee duels eindigden in een stuk ruimere zeges voor Handbal Houten.