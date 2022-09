Hercules moet voor bekerduel met NAC uitwijken: 'Het liefst naar Stadion Galgenwaard'

Het duel kan sowieso niet op Sportpark Voordorp, de thuisbasis van Hercules, worden gespeeld. "Wij hebben een lichtinstallatie die niet goed genoeg is volgens de regels van het KNVB-toernooi. We zijn inmiddels in gesprek met FC Utrecht om uit te wijken naar Sportcomplex Zoudenbalch of naar Stadion Galgenwaard. Het liefst spelen we in het stadion", zegt Van Geelen.