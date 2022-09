Hoogland speelt gelijk tegen Silvolde in vermakelijke wedstrijd: 'Creëren honderd procent kansen'

Hoogland was de bovenliggende partij in de eerste helft en drukte dat vroeg uit in de score. Silvolde hielp daar een handje bij. Mike van Aken werkte een voorzet knullig met de rug in eigen doel. Het was de eerste thuisgoal van Hoogland in dit seizoen. In de voorgaande twee wedstrijden op het eigen sportpark Langenoord bleef de nul op het scorebord staan.