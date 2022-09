Winnend Hercules komt goed weg bij Baronie: 'Interesseert mij geen moer hoe we winnen'

Het werd voor Hercules nog even spannend toen Baronie in het slot de aansluitingstreffer maakte. "Die goal valt als je niet scherp bent. En dat waren we vandaag niet. De tweede helft speelden we wel heel zakelijk wat betreft het weggeven van kansen. Dat is wel een compliment waard", aldus Van der Kooij. "Het interesseert mij geen ene moer eigenlijk hoe we hier winnen. We hebben drie punten en ik heb er weer eentje gemaakt", besluit Waterink.