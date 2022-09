Eerste zege mannen SCHC is direct monsterscore

Na de eerste twee kwarten had SCHC al de 0-3 voorsprong te pakken via treffers van Cédric Terwel, Mattia Amorosini en Conor Empey. In het derde kwart wist SCHC vijf keer te scoren via Laurens van Leur (2x), Max Sweering (2x), Bram Weers en Steef Stroeken.